معيط: احتفالية كبرى هذا الشهر لتكريم الشركات المساهمة فى نجاح الاختبارات الأولية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الفاتورة الإلكترونية، التى تنطلق مرحلتها الأولى غدًا الأحد، تُسهم فى إرساء دعائم التكامل بين المنظومة الضريبية، والمجتمع التجاري، على النحو الذى يُساعد فى التيسير على المتعاملين، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحسين مناخ الاستثمار.





ولفت وزير المالية، إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تحرصان على الاحتفاء بشركاء النجاح بمنظومة الفاتورة الإلكترونية الذين أسهموا فى نجاح هذه المنظومة خلال فترة الاختبارات الأولية، التى بدأت ٣٠ يونيه الماضى، حيث سيتم تنظيم احتفالية كبرى هذا الشهر؛ لتكريم هذه الشركات، وهي: شركة العربى للتجارة والصناعة، وشركة توشيبا العربى للأجهزة المرئية، وشركة العربى لتكنولوجيا الإضاءة، وشركة يونيباك النيل المحدودة وشركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، وشركة نستلة للمياه مصر، الى جانب باقي الشركات وبحضور الشركات التى أتمت إجراءات الانضمام للمنظومة.



