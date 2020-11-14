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حوادث

انتحلوا صفة موظفين بالشهر العقاري.. ضبط ٣ أشخاص نصبوا على مواطنين بالإسكندرية

السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:42 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بزعم كونهم موظفين وقدرتهم على إنهاء الإجراءات الخاصة بهم بقصد الاستيلاء على أموالهم).
    
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية مختلفة واستغلال النفوذ المزعوم.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالتواجد أمام مكاتب الشهر العقارى بمدينة الإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين المترددين عليها ، مدعين أنهم موظفين بمصلحة الشهر العقارى خلافًا للحقيقة وزعم قدرتهم على إنهاء الإجراءات الخاصة بهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية .

 أكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة تلك المعلومات وأن وراء ذلك النشاط الإجرامى (سائق – طالب – أحد الأشخاص "بدون عمل"، لأحدهم معلومات جنائية ، جميعهم مقيمين بمحافظة الإسكندرية) إذ قام المذكورين بممارسة نشاطًا إحتياليًا على المواطنين المترددين على مكاتب الشهر العقارى تمثل فى زعمهم أنهم موظفين بمصلحة الشهر العقارى، ويمكنهم إنهاء مصالحهم لدى جهة عملهم من خلال إيهامهم بقوة موقعهم الوظيفى والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم بالشهر العقارى.  
 
عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهمين المذكورين ، حيث أمكن ضبط المتهم الأول حال تواجده أمام إحدى مكاتب الشهر العقارى بدائرة قسم شرطة أول المنتزه وعثر بحوزته على مبلغ مالى ، وضبط المتهم الثانى حال تواجده أمام إحدى مكاتب الشهر العقارى بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه وعثر بحوزته على مبلغ مالى ، وضبط المتهم الثالث حال تواجده أمام إحدى مكاتب الشهر العقارى بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة وعثر بحوزته على مبلغ مالى، وبمواجهة المتهمين المذكورين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم المؤثم.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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