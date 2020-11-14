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سيارات

شاهد.. سيارة الشرطة لامبورجيني الخارقة تنقل أعضاء بشرية وتنقذ حياة مريض

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:12 م
كريم عاطف

تعتمد العديد من دول العالم على سيارات الإسعاف المجهزة أو الطائرات الخاصة فى نقل المستلزمات الطبية او الاعضاء البشرية بين منطقة وأخرى ، ولكن هذه المرة استخدمت ايطاليا سيارة الشرطة الخارقة لامبورجيني هوراكان LP610-4 .

والقصة تعود عندما احتاج شخص ما لزرع كلية فى اسرع وقت بمدينة روما، العاصمة الإيطالية التي تقع في جنوب البلاد ، وكانت سيتم نقلها من بلدة تدعى بادوفا، الواقعة فى الجزء الشمالي من البلاد، ومع ضيق الوقت لم تستطع طائرة بنقل الكلية فتم استخدام سيارة الشرطة الخارقة لامبورجيني هوراكان LP610-4 .

وقالت شبكة "تايمز ناو نيوز"، ان سيارة الشرطة ذات اللون الأزرق اللامبورجيني ، شوهدت وهي تسير بسرعة 230 كم/ ساعة ، حيث غادرت سيارة الشرطة بلدة بادوفا فى الساعة 10:30 صباحًا، وعادة ما تستغرق الرحلة ست ساعات، ولكن السيارة وصلت إلى وجهتها فى غضون ساعتين وهذا أمر مميز للغاية .

ونشرت رويترز مقطع فيديو لسيارة الشرطة الخارقة أثناء نقل الكلية ، وأكدت أن سيارة لامبورجيني هوراكان، تم تجديدها لخدمة هذه الأغراض، حيث لديها مخزن بارد للأعضاء عندما يتم نقلها، وإلى جانب ذلك، تحتوي على جهاز لوحي مدمج به الكاميرات وأجهزة الكمبيوتر اللازمة لتسجيل أي شيء مهم، وستظل وظيفتها الأساسية فى الوقت الحالي هي نقل الأعضاء فى أوقات الطوارئ .

والجدير بالذكر ان السيارة لامبورجيني هوراكان LP610-4 تستمد قوتها الخارقة من محرك V10 سعة 5.2 لتر بقوة 610 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/س خلال 3.2 ثانية وبسرعة قصوى 325 كم/س .

شاهد.. سيارة الشرطة لامبورجيني الخارقة تنقل أعضاء بشرية وتنقذ حياة مريض
شاهد.. سيارة الشرطة لامبورجيني الخارقة تنقل أعضاء بشرية وتنقذ حياة مريض
شاهد.. سيارة الشرطة لامبورجيني الخارقة تنقل أعضاء بشرية وتنقذ حياة مريض
شاهد.. سيارة الشرطة لامبورجيني الخارقة تنقل أعضاء بشرية وتنقذ حياة مريض
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