وكيل طب الأزهر: كورونا يحدث جلطات صغيرة داخل الأوعية الدموية.. فيديو

قال خيري عبد الحميد، وكيل كلية الطب جامعة الأزهر، إن الفترة القادمة ستشهد تزايدا في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، معقبا: "حاليا أصبح لدينا خبرة عالية في التعامل مع حالات الإصابة بكورونا".





وأضاف "عبد الحميد"، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": "بمجرد وجود أي أعراض أصبح المواطن واعيا لها وعلى الفور يتم تناول بروتوكول العلاج الخاص بها، بما فيه من أدوية سيولة تعمل على الشفاء السريع من المرض"، وتابع: "حالة الذعر التي تواجدت في الموجة الأولى لكورونا أصبحت غير متواجدة حاليا".





وأكمل: "الأعراض المتواجدة حاليا كانت متواجدة منذ بداية الجائحة، ولكن في البداية كان الأمر يتمحور في الأعراض التنفسية، وعليه بدأنا نهتم بالأعراض الأخرى"، معقبا: "الفيروس ليس أساسه الجهاز التنفسي ولكنه ينتج نتيجة الجلطات الصغيرة داخل الأوعية الدموية".





وأشار إلى أن الجسم يكون لديه أجسام مضادة تتعرف على الفيروس وتعمل على مهاجمته، متابعا: "المريض معرض للإصابة بفيروس كورونا لأكثر من مرة نتيجة وجود سلالات مختلفة من الفيروس".