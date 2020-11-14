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توك شو

شاهد.. قمع أردوغان لـ معارضيه في الداخل والخارج

السبت 14/نوفمبر/2020 - 03:32 م
أردوغان
أردوغان
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إسراء صبري
حصلت فضائية "إكسترا نيوز" على تقرير للبرلمان الألماني يكشف قمع أردوغان المعارضة في الداخل والخارج، كما حذر الخارجية الألمانية المواطنين الألمانيين من تعرضهم واعتقالات تعسفية وذلك لانتقادهم الحكومة التركية. 

وأوضح التقرير ان هناك 12 مواطنا المانيا رهن الاحتجاز في تركيا بتهم تتعلق بقضايا الرأي.

كما كشف التقرير أن مكتب التحقيق الفيدرالي يتابع كافة الأنشطة غير القانونية لجهاز المخابرات التركي في ألمانيا.

وأشار التقرير إلى أن المؤتمر التي نظمته مؤسسة ديانات تركيا كان يضم عددا من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية.
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