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أخبار العالم

المغرب يعلن استئناف الحركة المرورية في معبر الكركرات

السبت 14/نوفمبر/2020 - 08:17 م
معبر الكركرات
معبر الكركرات
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محمد عثمان
أعلنت السلطات المغربية، اليوم السبت، استئناف الحركة المرورية عبر معبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا.

وقال مصدر مطلع في تصريح لصحيفة هسبريس المغربية، إن المعبر شهد مرور 8 شاحنات للنقل الدولي نحو الجانب الموريتاني.

وكانت وزارة الخارجية المغربية أعلنت أن العملية العسكرية التي قام بها الجيش المغربي  لاستعادة حرية التنقل بمعبر الكركرات، تمت بشكل سلمي، ودون اشتباك أو تهديد لسلامة المدنيين.

وقالت الخارجية المغربية في بيان إن هذه العملية التي تهدف إلى وضع حد نهائي للتحركات غير المقبولة لـ"البوليساريو" تأتي بعد إعطاء الفرصة كاملة لإيجاد حل دبلوماسي من خلال المساعي الحميدة للأمم المتحدة.

وأشار البيان إل أن البوليساريو" واصلت ممارساتها الاستفزازية وتوغلاتها غير القانونية في هذه المنطقة.

وأوضحت الوزارة أنه بعد التوغل الذي قامت به جبهة البوليساريو في 21 أكتوبر الماضي، أكد الملك محمد السادس، الذي يدعم عمل الأمين العام للأمم المتحدة، أنه "لا يمكن إطالة أمد الوضع القائم. وإذا استمر هذا الوضع، فإن المملكة المغربية، وفي احترام لصلاحياتها، وبموجب مسؤولياتها، وفي تناغم تام مع الشرعية الدولية، تحتفظ بالحق في التدخل، في الوقت وبالطريقة التي تراها ضرورية للحفاظ على وضع المنطقة وإعادة إرساء حرية التنقل والحفاظ على كرامة المغاربة".
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