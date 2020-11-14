هل قال النبي أنا الضحوك القتال.. منظمة خريجي الأزهر ترد.. فيديو

أطلقت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر سلسلة من الفيديوهات للرد على الشبهات وفضح المتآمرين على الإسلام، وتفنيد مزاعم المتطرفين والجاهلين باستخدامهم أحاديث نبوية سواء كانت صحيحة ولكن يفسرونها خطأ لكى يخدعوا منتسبيهم بأن أفعالهم لها أساس دينى، أو باستخدامهم أحاديث موضوعة ليمرروا أفكارهم الخبيثة.





ونشرت المنظمة العالمية لخريجى الأزه ر، فيديو جديدا، للرد على شبهة؛ إذا قال أحدهم لك أن النبى صلى الله وعليه وسلم وصف نفسه بـ"أنا الضحوك القتال".. فماذا يكون ردك؟ هل قال النبى ذلك عن نفسه؟.





وتضمن الفيديو كذب هذا الحديث وعدم وروده عن النبى ولم يذكر فى الكتب المعتمدة من أهل العلم، كما أن ذلك الحديث يعتبر مخالفا لأحاديث صحيحة ذكرها النبى عن الضحك والقتال.

يذكر أن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، هى أحد الأذرع القوية الناعمة لمؤسسة الأزهر الشريف، حيث تولى المنظمة اهتماما بالغا بالخريجين من كافة أنحاء العالم ومدهم بالعلم الوسطى عن طريق كبار علماء الأزهر، حيث لم تشكل جائحة كورونا عائقا حول عمل المنظمة وقامت بعقد دورات عديدة فى تخصصات عدة عن طريق الفيديو كونفرانس.



