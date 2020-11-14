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رياضة

شاهد.. تداول صور لـ محمد صلاح في الحجر الصحي

السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:32 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد بدران


تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنجم منتخب مصر ولاعب نادى ليفربول الإنجليزي محمد صلاح من شرفة الفندق المقيم فيه بعد إصابته بفيروس كورونا.


وأظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إصابة الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.. رغم انه لا يعاني أي أعراض.. فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية.


وخضع النجم الدولي لبروتوكول طبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، إضافة إلي عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين، ويخضع نجمنا الي مزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.
شاهد.. تداول صور لـ محمد صلاح في الحجر الصحي
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