شاهد.. تداول صور لـ محمد صلاح في الحجر الصحي









تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنجم منتخب مصر ولاعب نادى ليفربول الإنجليزي محمد صلاح من شرفة الفندق المقيم فيه بعد إصابته بفيروس كورونا.









وأظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إصابة الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.. رغم انه لا يعاني أي أعراض.. فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية.







