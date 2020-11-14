Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فستان مكشوف.. رانيا يوسف تخطف الأنظار فى عرض الآنسة فرح.. شاهد

السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:43 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
Advertisements
أحمد إبراهيم
انطلق الليلة عرض خاص لمسلسل "الانسة فرح" الذى تقوم ببطولته رانيا يوسف احتفالا بنجاح العمل فى جزءه الاول والاحتفال بالجزء الثانى الذى من المقرر عرضه غدا. 

وحضر العرض الخاص ابطال المسلسل رانيا يوسف واحمد مجدى ومحمد كيلانى. 

وخطفت راينا يوسف الانظار اليها فى العرض الخاصة خاصة انها ظهرت مرتدية فستان اخضر مكشوف الصدر. 

مسلسل "الآنسة فرح" الموسم الثاني، بطولة كل من رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد الكيلاني، عارفة عبد الرسول، وإخراج أحمد الجندى.

وتدور أحداث الجزء الثاني حول انفصال "شادى" الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي، و"فرح" التي تلعب دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد، بعد أن يعلما أن الطفل الذي أنجبته "فرح" ليس ابن شادي.

مسلسل الآنسة فرح مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومن المقرر عرضه فى 4 أجزاء وكل جزء يتكون من 22 حلقة.

الأنسة فرح بطولة رانيا يوسف، وأسماء أبواليزيد، ومحمد كيلانى، وهبة عبد العزيز، وهدى مجد، وعارفة عبد الرسول، وجيلان علاء، ومريم الخشت، ومحمد عمروسى، وإخراج أحمد الجندى، واستكمل المخرج وائل فرج إخراج الموسم الثانى. 
فستان مكشوف.. رانيا يوسف تخطف الأنظار فى عرض الآنسة فرح.. شاهد
فستان مكشوف.. رانيا يوسف تخطف الأنظار فى عرض الآنسة فرح.. شاهد
فستان مكشوف.. رانيا يوسف تخطف الأنظار فى عرض الآنسة فرح.. شاهد
فستان مكشوف.. رانيا يوسف تخطف الأنظار فى عرض الآنسة فرح.. شاهد
فستان مكشوف.. رانيا يوسف تخطف الأنظار فى عرض الآنسة فرح.. شاهد
فستان مكشوف.. رانيا يوسف تخطف الأنظار فى عرض الآنسة فرح.. شاهد
فستان مكشوف.. رانيا يوسف تخطف الأنظار فى عرض الآنسة فرح.. شاهد
فستان مكشوف.. رانيا يوسف تخطف الأنظار فى عرض الآنسة فرح.. شاهد
فستان مكشوف.. رانيا يوسف تخطف الأنظار فى عرض الآنسة فرح.. شاهد
فستان مكشوف.. رانيا يوسف تخطف الأنظار فى عرض الآنسة فرح.. شاهد
فستان مكشوف.. رانيا يوسف تخطف الأنظار فى عرض الآنسة فرح.. شاهد
فستان مكشوف.. رانيا يوسف تخطف الأنظار فى عرض الآنسة فرح.. شاهد
فستان مكشوف.. رانيا يوسف تخطف الأنظار فى عرض الآنسة فرح.. شاهد
فستان مكشوف.. رانيا يوسف تخطف الأنظار فى عرض الآنسة فرح.. شاهد
فستان مكشوف.. رانيا يوسف تخطف الأنظار فى عرض الآنسة فرح.. شاهد
فستان مكشوف.. رانيا يوسف تخطف الأنظار فى عرض الآنسة فرح.. شاهد
فستان مكشوف.. رانيا يوسف تخطف الأنظار فى عرض الآنسة فرح.. شاهد
فستان مكشوف.. رانيا يوسف تخطف الأنظار فى عرض الآنسة فرح.. شاهد
فستان مكشوف.. رانيا يوسف تخطف الأنظار فى عرض الآنسة فرح.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رانيا يوسف تروج لمسلسل الآنسة فرح برفقة أحمد مجدى

من أمام الأهرامات.. رانيا يوسف بفستان قصير

رانيا يوسف تتألق فى أحدث جلسة تصوير بفستان أنيق.. شاهد

محمد كيلاني بصحبة احمد مجدي من كواليس الآنسة فرح 2.. شاهد

عرض الموسم الثاني من "الآنسة فرح" لرانيا يوسف.. نوفمبر المقبل

جميلة.. أحمد مجدي ينشر صورة برفقة أسماء أبو اليزيد

Advertisements

ترشيحاتنا

أحمد موسى يكشف: خلية إرهابية شاركت في إحراق إخواني نفسه بالتحرير

كورونا وأزمات قلبية.. تعرف على تطورات حالات مستشفى النجوم

مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة يكشف تطورات لقاح كورونا وسعره قبل تداوله بالأسواق

قبل مواجهة مصر.. توجو يعلن إصابة لاعب خط الوسط بفيروس كورونا

بعد اعتذاره.. إخلاء سبيل الطالب الجامعي يوسف هاني المتهم بازدراء الأديان

صحفي إنجليزي يكشف سبب تجاهل ليفربول لـ محمد صلاح بعد إصابته بكورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات كاديلاك اسكاليد 2021 cadillac escalade العملاقة .. صور

فستان مكشوف.. رانيا يوسف تخطف الأنظار فى عرض الآنسة فرح.. شاهد

أخطاء ترتكبها أثناء تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا .. تعرف عليها