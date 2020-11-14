أول صورة لـ محمد صلاح في الحجر الصحي.. شاهد

نشر الإعلامي محمد الباز، أول صور ل محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي بعد إصابته بفيروس كورونا.





وتابع الباز خلال تقديمه برنامج آخر النهار والمذاع عبر قناة "النهار"،:" نتمني عودة سريعة للاعبنا الكبير محمد صلاح فهو قيمة رياضية كبيرة".





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنجم منتخب مصر ولاعب نادى ليفربول الإنجليزي محمد صلاح من شرفة الفندق المقيم فيه بعد إصابته بفيروس كورونا.





وأظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إصابة الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.. رغم انه لا يعاني أي أعراض.. فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية.





وخضع النجم الدولي لبروتوكول طبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، إضافة إلي عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين، ويخضع نجمنا الي مزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.