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توك شو

حسب البروتوكول المصري .. حسام حسني يشرح بالتفصيل حالة محمد صلاح| فيديو

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:18 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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قسم التوك شو
شرح الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، والمتابع لـ محمد صلاح، عن تفاصيل حالة نجم منتخب مصر ولاعب ليفربول الانجليزي.

وقال «حسني» خلال تصريحات تلفزيونية، إنه تلقى إتصالا هاتفيا من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتقييم حالة محمد صلاح والتعامل معه كمريض مثل أي مريض.

وأوضح أنه أجرى تحاليل وأشعة على الصدر في البداية ثم التوجه به الي مستشفى دار الشفاء؛ التابعة لوزارة الصحة؛ للاطمئنان على نجم منتخب مصر، مضيفا أن الأشعة كانت جيدة، ولكنه يعاني من نقص في كرات الدم البيضاء، والتشخيص «حالة بسيطة».

وأشِار إلى أنه تم صرف العلاج لمحمد صلاح حسب البروتوكول العلاجي المصري، منوها إلى أن الدكتورة هالة زايد كانت حريصة على متابعة حالة محمد صلاح للإطمئنان عليه، وتواصلت معه هاتفيا.
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