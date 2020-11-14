Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف عن علاج محمد صلاح.. فيديو

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:20 م
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا والمتابع لحالة محمد صلاح، إن وزيرة الصحة ووزير الشباب والرياضة طلبوا مني متابعة الحالة الصحية للاعب محمد صلاح وعند الذهاب إليه قمنا بعمل الحزمة العلاجية التي نقوم بعملها لأى مريض.

وأضاف حسام حسني خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن اللاعب محمد صلاح قمنا بالذهاب به إلى مستشفى دار الشفاء وهي مستشفى من مستشفيات وزارة الصحة المصرية وقمنا بعمل أشعة مقطعية واتضح أنها سليمة ولكن كان هناك نقص في كرات الدم البيضاء مؤكدًا أن حالته بسيطة .

وأوضح حسام حسني، أن وزيرة الصحة قامت بالاتصال به للاطمئنان عليه وقمنا بصرف علاجه له حسب البروتوكول المصري ونثق في أن العلاج المصري سيتسبب في شفائه .

وتابع: قمنا بإرسال تقرير وإشاعات محمد صلاح إلى نادي  ليفربول مؤكدًا  أن حالته النفسية جيدة جدًا وأكد أن محمد صلاح اليوم أفضل بكثير وكان يعاني من ألم بسيط في الجسم لكنه انتهى .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اللجنة العلمية لمواجهة كورونا تكشف عن سبب تعديل بروتوكول علاج الفيروس.. فيديو

صحة كفر الشيخ تنفي إصابة طلاب التمريض: اشتباه.. ونتخذ الإجراءات السليمة.. فيديو

حسام حسني: نسبة الشفاء لدى المصابين بكورونا في مصر بعد تطبيق البروتوكول العلاجي الجديد 98%

بعد إصابته بـ كورونا .. ماذا يأكل محمد صلاح؟

بعد إصابته بفيروس كورونا.. تفاصيل برتوكول علاج محمد صلاح

عمرو الجنايني: تنسيق مع الفريق الطبي بـ ليفربول بشأن حالة محمد صلاح.. فيديو

ترشيحاتنا

تقوي المناعة في الشتاء.. هاني الناظر ينصح بتناول هذه المشروبات

لمرضى السكر .. 3 أعشاب طبيعية تناولها يوميا

عمرو السولية يرحب بالرحيل عن الأهلي إلى الدوري الإيطالي.. فيديو

أول صورة لـ محمد صلاح في الحجر الصحي.. شاهد

سيراميكا كليوباترا يعلن ضم 7 صفقات

صور فتيات وجماجم وأعمال.. تفاصيل العثور على محتويات وكر دجال فى شبرا الخيمة|شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الديرما بن للوجه ونتائجها المذهلة

في غياب صلاح.. منتخب مصر يهزم توجو بهدف نظيف برأسية الونش.. فيديو وصور

مفاجأة.. نوع من الفيتامينات يقلل من خطر الإصابة بمرض السكر