اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف عن علاج محمد صلاح.. فيديو

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا والمتابع لحالة محمد صلاح، إن وزيرة الصحة ووزير الشباب والرياضة طلبوا مني متابعة الحالة الصحية للاعب محمد صلاح وعند الذهاب إليه قمنا بعمل الحزمة العلاجية التي نقوم بعملها لأى مريض.





وأضاف حسام حسني خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن اللاعب محمد صلاح قمنا بالذهاب به إلى مستشفى دار الشفاء وهي مستشفى من مستشفيات وزارة الصحة المصرية وقمنا بعمل أشعة مقطعية واتضح أنها سليمة ولكن كان هناك نقص في كرات الدم البيضاء مؤكدًا أن حالته بسيطة .





حسام حسني ، أن وزيرة الصحة قامت بالاتصال به للاطمئنان عليه وقمنا بصرف علاجه له حسب البروتوكول المصري ونثق في أن العلاج المصري سيتسبب في شفائه . وأوضحعليهعلاجهالبروتوكولشفائه





وتابع: قمنا بإرسال تقرير وإشاعات محمد صلاح إلى نادي ليفربول مؤكدًا أن حالته النفسية جيدة جدًا وأكد أ ن محمد صلاح اليوم أفضل بكثير وكان يعاني من ألم بسيط في الجسم لكنه انتهى .



