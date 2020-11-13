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الفرق بين أعراض الإنفلونزا وفيروس كورونا.. حسام حسني يجيب

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 12:54 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
حذر الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، المواطنين من التهاون في التعامل مع فيروس كورونا، مضيفا:" هناك خطور شديد لفيروس كورونا مع شهري ديسمبر ويناير مع بداية فصل الشتاء والتقلبات الجوية".

عن الفرق بين  أعراض الإنفلونزا وفيروس كورونا، أكد أنه لا يوجد عرض واحد يستطيع الطبيب من خلال حسم الأمر ولكن التحاليل والأشعة هي القول الفصل في ذلك، منوها بأن التأخر في التشخيص والرعاية من الممكن أن يؤدي بمرض كورونا للوفاة.

ولفت رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا إلى أن الإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعي في المرحلة الحالية هي طوق النجاة، مشيرا إلى أن هناك 50 لقاحًا على مستوي العالم وصل منها 17 فقط للتجارب الأخيرة.

وأكد، أنه حتى الآن 80% من الحالات في مصر بسيطة، و15% متوسطة و 5% حرجة، مضيفًا: "ارتداء الكمامات والإجراءات الوقائية تستمر حتى عام 2021".

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