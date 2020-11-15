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تكنولوجيا

وصل إلى ملايين فى أيام معدودة.. لهذه الأسباب تطبيق Parler هو الأكثر تحميلا من مناصري ترامب في الولايات المتحدة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 12:01 ص
تطبيق Parler هو الأكثر
تطبيق Parler هو الأكثر تحميلا من مناصري ترامب
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ندى على
مع كثرة القيود التى أصبحت تضعها مواقع التواصل الاجتماعى مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب وغيرها من المواقع لمحاولة منع المحتوى المسئ، وكذلك حذف المنشورات أو المحتوى الذى يتعلق بخطاب الكراهية وغيرها من المحتويات المسيئة، ظهر تطبيق اجتماعى جديد فى الولايات المتحدة غير الأمور رأسا على عقب، حيث أصبح التطبيق الأكثر تحميلا فى أيام معدودة. 

وبحسب مجلة WIRED الأمريكية فإن تطبيق Parler الذى يعتبر تطبيقا مخصصا للتعبير عن الآراء بحرية  دون قيود لحذف المحتوى المسئ أو المضلل ازدادت عدد مرات تحميله من 4.5 إلى 8 ملايين أى حوالى الضعف تقريبا، وذلك فى فترة الانتخابات الأمريكية، حيث تصدر التطبيق متجرى تطبيقات جوجل وآبل. 


وزاد نشاط المستخدمين على تطبيق Parler عشرين ضعفا معظم أيام الانتخابات خاصة من مناصرى الرئيس الأمريكي ترامب، والذى خسر فى الانتخابات بعد فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن، حيث كانت الفرصة أمام معظم مناصى ترامب لعرض الآراء السياسية التى يتبنونها والتى قامت منصات مثل فيسبوك وتويت بحظرها. 

وجعلت عملية التحرر من القيود على تطبيق Parler إلى التعبير عن آرائهم خاصة أن التطبيق مجانى ويتواجد على هواتف أندرويد و كذلك هواتف آيفون، الأمر الذى جعل عددا كبيرا من المستخدمين يقدر بالملايين بعلق حساباتهم على مواقع التواصل العادية والاتجاه إلى التطبيق. 

وكانت فيسبوك Facebook ، قد حظرت مجموعة كبيرة تسمى " Stop the Steal " أو أوقفوا السرقة، حيث تعتبر الحركة داعمة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وتطالب بوقف استكمال فرز الأصوات فى الانتخابات الأمريكية التى تجرى بين المنافس الديمقراطى جو بايدن، والرئيس ترامب.

و اضطرت  فيسبوك لحظر مجموعة "أوقفوا السرقة" بسبب قيامهم بالدعوة للعنف، ونشر المعلومات المضللة والشائعات، حيث تدعى المجموعة أن مناصرى الحزب الديمقراطى فى الولايات المتحدة يقومون بمحاولة سرقة نتيجة الانتخابات من مناصرى الحزب الجمهورى والرئيس ترامب، الأمر الذى يفسر اختيار عدد كبير من المستخدمين الأمريكيين وتحولهم إلى تطبيق Parler . 

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