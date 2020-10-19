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تكنولوجيا

"الكمامات ليست مفيدة".. تويتر يزيل تغريدة مستشار ترامب

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:02 ص
تويتر يزيل تغريدة
تويتر يزيل تغريدة لمستشار ترامب
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ندى على
أزال موقع تويتر Twitter تغريدة من مستشار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، يقول فيها إن "الكمامات الطبية فى مواجهة فيروس كورونا كوفيد-19 ليست ذات فائدة أو قيمة"، واعتبر تويتر أن التغريدة تنتهك السياسة الخاصة بالموقع التى تندرج ضمن المعلومات المضللة. 

وبحسب شبكة  CNN الأمريكية فإن الدكتور Scott Atlas سكوت اطلس وهو احد كبار المستشارين للرئيس ترامب، زعم أن ارتداء الكمامات الطبية ليس ذو فائدة وإنما هى متبوعة بسلسلة من التحريفات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، وأن ارتدائها بعيد كل البعد عن العلم.  


وبرر موقع تويتر أن التغريدة تعد ضمن المعلومات المضللة والخاطئة عن فيروس كورونا، التى من الممكن أن تؤدى إلى ضرر إذا تم اتباع مثل هذه الآراء على نطاق واسع . 

وتتعارض الرسالة التي وجهها مستشار ترامب مع التوجيهات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، التي توصي الأشخاص بارتداء أقنعة في الأماكن العامة خاصةً عندما يصعب اتخاذ تدابير أخرى للحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وكان موقع تويتر مؤخرا،  وضع علامة تحذيرية على تغريدة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووضعها ضمن المعلومات المضللة، وقال فيها إنه أصبح بصحة جيدة ومحصنا ضد الفيروس،  ولم يعد معديا، رغم إصابته بفيروس كورونا منذ أيام. 

وبحسب موقع Business Insider فإن الرئيس ترامب غرد ، بأنه أخذ موافقة كاملة من الأطباء فى البيت الأبيض، بأنه أصبح بخير، كما أصبح محصنا ضد فيروس كورونا، وأضاف أنه : لا يمكن أن يصاب بالمرض مرة أخرى، أو يقوم بنقله لأحد لأنه أصبح محصنا، وذلك بعد الإعلان عن إصابته بالفيروس بأيام قليلة.
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