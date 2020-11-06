تؤيد ترامب.. فيسبوك تحظر مجموعة "أوقفوا السرقة" لمطالبتها بوقف عمليات فرز الأصوات

قامت شركة فيسبوك Facebook ، بحظر مجموعة كبيرة تسمى " Stop the Steal " أو أوقفوا السرقة، حيث تعتبر الحركة داعمة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وتطالب بوقف استكمال فرز الأصوات فى الانتخابات الأمريكية التى تجرى بين المنافس الديمقراطى جو بايدن، والرئيس ترامب.





وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن فيسبوك اضطرت لحظر مجموعة "أوقفوا السرقة" بسبب قيامهم بالدعوة للعنف، ونشر المعلومات المضللة والشائعات، حيث تدعى المجموعة أن مناصرى الحزب الديمقراطى فى الولايات المتحدة يقومون بمحاولة سرقة نتيجة الانتخابات من مناصرى الحزب الجمهورى والرئيس ترامب.









وأوقفت فيسبوك مجموعة أوقفوا السرقة التى تتكون من 350 ألف عضو، حيث تعتبر المجموعة واحدة من عدة مجموعات أخرى، تدعو لإحداث عنف فى حالة عدم توقف عملية فرز الأصوات فى الولايات المتأرجحة، والتى ستكون حاسمة فى علية التصويت.





وقالت فيسبوك فى بيان لها إن مجموعة مثل مجموعة أوقفوا السرقة تعرقل العملية الديمقراطية وتريد أن تقف عائقا فى عملية سير الانتخابات الأمريكية، كما أنها تدعو لإحداث عنف فى المجتمع.





وفى وقت مبكر اليوم، قال الرئيس ترامب إن استطلاعات الرأي الكاذبة هدفت إلى احباط مؤيديه لعدم التوجه إلى صناديق الاقتراع.





وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "احتفظنا بالأغلبية في مجلس الشيوخ ونحن فخورون بما تم انجازه هناك، وهناك وسائل إعلام تحدثت عن تقدم بايدن بـ 5 نقاط في فلوريدا لكنني فزت ".





وتابع: " التصويت عبر البريد دمر نظامنا الانتخابي، و الأمريكيون من أصول أفريقية وأسيوية ولاتينية شاركوا بشكل غير مسبوق في الانتخابات".



