ترامب: النظام فاسد والتصويت عبر البريد دمر نظامنا الانتخابي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن استطلاعات الرأي الكاذبة هدفت إلى احباط مؤيديه لعدم التوجه إلى صناديق الاقتراع.





وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "احتفظنا بالأغلبية في مجلس الشيوخ ونحن فخورون بما تم انجازه هناك، وهناك وسائل إعلام تحدثت عن تقدم بايدن بـ 5 نقاط في فلوريدا لكنني فزت ".





وتابع: " التصويت عبر البريد دمر نظامنا الانتخابي، و الأمريكيون من أصول أفريقية وأسيوية ولاتينية شاركوا بشكل غير مسبوق في الانتخابات".





وقال: "وسائل الإعلام تدخلت في الانتخابات واستطلاعات الرأي مزيفة، و أضفنا إلى الحزب الجمهوري 4 ملايين ناخب إضافي وهو الرقم الأكبر في تاريخ الحزب".





ومنذ قليل، أفاد مركز إديسون للأبحاث الأمريكي بأنه بعد فرز 98 بالمئة من الأصوات، أحرز الرئيس دونالد ترامب تقدمًا بـ49.5 بالمئة مقابل 49.3 بالمئة لمنافسه جو بايدن في ولاية جورجيا.





وقال المركز إن الفارق بين ترامب وبايدن في ولاية بنسلفانيا تقلص إلى 90 ألف صوت لصالح ترامب بعد فرز 93 بالمئة من الأصوات.





ومساء أمس، قال بايدن إنه ليس لديه شك في الفوز، داعيا إلي الهدوء والصبر مع تواصل عملية إحصاء الأصوات.





وفي كلمة مقتضبة، قال المرشح الرئاسي الديمقراطي إنه ليس لديه شك في الفوز، داعيا إلى الهدوء والصبر مع تواصل عملية إحصاء الأصوات.





وناشد بايدن الجميع بالتزام الهدوء حتى اكتمال احتساب الأًصوات، مؤكدا على ضرورة احتساب كل صوت.



