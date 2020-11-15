حتحوت: طارق حامد غادر مباراة مصر وتوجو غاضبًا.. فيديو

قال الإعلامي، هاني حتحوت، إن طارق حامد، لاعب وسط الزمالك ومنتخب مصر الوطني، أصابه غضب عارم، لعدم مشاركته أمام توجو، منذ بداية اللقاء.





وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، أن طارق حامد ظهرت عليه ملامح الغضب نظرا لعدم الدفع به منذ بداية مباراة توجو، مثلما اعتاد خلال السنوات الأخيرة.





وأوضح حتحوت، أن طارق حامد، ظل غاضبا على مقاعد البدلاء، حتى حل بديلا قبل انتهاء المباراة، وبعد إطلاق الحكم صافرته، غادر الملعب غاضبا وبمفرده، ثم قام بتحطيم كل ما جاء فى طريقه قبل الوصول لغرف خلع الملابس.



