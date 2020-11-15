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أخبار البلد

ضبط 27 آيفون مهربا من دبي مع راكب في مطار القاهرة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 12:49 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات وقانون الجمارك وقانون الاستيراد والتصدير.

قالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، اشتبه عمر سالم يس مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، فى أحد الركاب عند محاولته الخروج من بوابة اللجنة بسبب قصر مده سفره وتعدد تردده علي المطار، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى. 

وأضافت المصادر أنه تم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة " X-RAY " تحت اشراف عماد حمدي مأمور الجمرك، وتلاحظ وجود عبوات تكرارية متماثلة داخل الحقائب، وكلف رأفت وهيب مدير الجمرك، محمد دهشان مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا تحت اشراف هاني ابو طالب مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، وعثر علي 27 هاتف محمول من ماركة "iPhone". مخبأة بين طيات ملابسه 

وأمر أحمد عبد الهادي مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.
ضبط 27 آيفون مهربا من دبي مع راكب في مطار القاهرة
ضبط 27 آيفون مهربا من دبي مع راكب في مطار القاهرة
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