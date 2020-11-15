أحمد مجدي: كان يجب تغيير طريقة لعب المنتخب أمام توجو

أكد أحمد مجدي، لاعب الزمالك السابق، أن الاستحواذ كان سلبيا ببداية مباراة مصر وتوجو.





وقال مجدي خلال حواره في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "من الممكن أن يكون عدم الانسجام جزءا من تراجع الأداء، لكن قوام المنتخب الأساسي من لاعبي الزمالك والأهلي والمحترفين، وجميعهم شاركوا مع بعض ويعرفون طرق لعبهم".





وأوضح أن الجانب البدني جيد للاعبين بعد استكمال الدوري، كما أن المحترفين يشاركون مع أنديتهم، أما عامل الإرهاق فمن الممكن أن نقلل الحصص التدريبية والاستشفاء للتغلب عليه.





وتابع: "كان يجب تغيير طريقة اللعب والاعتماد على الضغط العالي في بداية المباراة، الاستحواذ كان سلبيا بالاعتماد على 6 لاعبين في منتصف الملعب والمردود صفر".









وحقق منتخب مصر الوطنى الفوز على نظيره منتخب توجو بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، فى غياب محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا.

أحرز هدف الفراعنة الكبار محمود حمدى "الونش" من رأسية قوية فى الدقيقة 51.



