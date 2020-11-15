علي جمعة يروي حوارا دار بينه وبين أمريكية عن عمل المرأة.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن كل شئ يأتي بالخناق إلا الزواج يكون بالإتفاق وهذا على قول أجدادنا.





وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن الزوجة لابد أن تتفق قبل الزواج مع زوجها على مسألة ال عمل ، لأن هناك أبعاد كثيرة لعمل الزوجة من بينها أنها لا تضمن زوجها وتريد أن تؤمن نفسها وحياتها.





وأشار إلى أنه كان في أمريكا ذات مرة، وصدف أن كان في سيارة تقودها امرأة وكانت مدة السفر حوالي 8 ساعات، وفتحوا معها حوار عن شعورها وهي تعمل ورغبتها في ذلك.





وتابع جمعة: المرأة قائدة السيارة قالت أنها ليست سعيدة بهذا العمل ولكن إذا كان زوجي معه ما يكيفي لنفقة البيت وأولادي ما عملت، منوها أن هذه المرأة قالت أيضا أنها لم ترى في حياتها أن امرأة تعمل من أجل العمل وزوجها قادر على نفقة البيت.





ونصح علي جمعة، المرأة أن تلزم البيت وتكتفي بتربية أولادها ورعاية بيتها، بشرط أن يوفر لها زوجها حياة كريمة معنويا وماديا.





وأضاف أن بعض الرجال يحبون أن تعمل زوجاتهم حتى لو كان من الأغنياء، لتحقق ذاتها أو تسلي وقتها.