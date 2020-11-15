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حوادث

القبض على مروان محسن لاعب الأهلي .. تفاصيل

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 02:54 ص
مروان محسن
مروان محسن
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ندى حمودة - أحمد مهدي
ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على مروان محسن لاعب النادي الأهلي، إثر اصطدام سيارته بدراجة نارية يستقلها موظف بشارع ثروت. 

تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الحيزة إخطارا بوقوع حادث تصادم امام كلية الفنون التطبيقية بشارع ثروت بالجيزة، انتقلت على الفور قوات الأمن وكشف الفحص والتحري  ان مرتكب الحادث مروان محسن لاعب النادى الأهلي، أثناء قيادته سيارته المرسيدس، حيث اصطدم بموظف بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني 51 عاما، يقود دراجة نارية، ما أدى لإصابته بكدمات وسحجات مختلفة. 

تحفظت قوات قسم شرطة الجيزة على اللاعب وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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