سلالة خطيرة لـ كورونا.. المطالبة بوقف إعدام الملايين من حيوانات المنك| فيديو





يأتي إعدام المنك في أوروبا بعد اكتشاف سلالة متحولة من فيروس كورونا في الحيوانات بالدنمارك، حيث يخشى العلماء أن تقفز إلى البشر، وتجعل اللقاحات أقل فعالية.





وفي شمال اليونان، بدأ الإعدام بعد أن ثبتت إصابة بعض حيوانات المنك بفيروس كورونا في مزرعة بالقرب من قرية كالونيري، رغم تصريحات مسئولين يونانيين تؤكد أن المنك هناك لم يتحور.





قال «أثاناسيوس لانجاس» من رابطة منتجي الفراء في اليونان إنه تم اختبار الحيوانات بعد اكتشاف إصابة أصحاب المزرعة بالفيروس.





بالإضافة إلى إجراء اختبار فيروس كورونا لحوالي 300 مزارع، ووجدوا 10 منهم مصابين بالفيروس، وقد أثار إعدام الأعداد الهائلة من المنك غضبًا حول العالم.





توجد أكثر من 80 مزرعة في شمال اليونان، بها أكثر من 1.3 مليون حيوان منك، حتى الآن لم يكن هناك ما يشير إلى أن اليونان ستلجأ لإعدامها جميعها.





وفي الوقت نفسه، طالب المزارعون الدنماركيون بإنهاء إعدام 17 مليون من فصيلة المنك بسبب تفشي فيروس كورونا بعد عدم تسجيل حالات جديدة للأشخاص المصابين بالطفرة المتحورة.

بعد الدنمارك، بدأت اليونان في إعدام 2500 من فصيلة المنك التي أصيبت بسلالة متحورة من فيروس كورونا، في الوقت الذي وصف فيه مزارعي الدنمارك إعدام الـ17 مليون حيوان بـ "الجنون"، وطالبوا بوضع حد لعنلية القتل.