المكسيك تتجاوز مليون إصابة بفيروس كورونا.. وتقترب من 100 ألف وفاة

أعلنت المكسيك، اليوم الأحد، الحصيلة اليومية لإصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وبحسب "رويترز"، سجلت وزارة الصحة المكسيكية 5860 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





كما سجلت المكسيك 635 وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





ووصل بذلك إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في المكسيك إلى 98.259 حالة.





وتجاوز عدد الإصابات في المكسيك حاجز المليون شخص، بواقع مليون و3 آلاف و253 شخصا.





قال مسؤولو الصحة المكسيكيين في السابق إن العدد الحقيقي للحالات من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الأرقام المبلغ عنها.



