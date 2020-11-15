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بأسهل الخطوات.. طريقة عمل أصابع الجلاش باللحم

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:00 ص
طريقة عمل أصابع الجلاش
طريقة عمل أصابع الجلاش باللحم
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هاجر هانئ
تعد أصابع الجلاش باللحم من الأطباق الجانبية التي تتمتع بمذاق شهي وغير تقليدي، ويمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات على طريقة الشيف فاطمة أبوحاتي.

مقادير أصابع الجلاش باللحم
باكيت جلاش
٤ ملعقة كبيرة زبده
 كوب حليب سائل 
2 بيضة 
رشة ملح 
معلقه صغيره بيكنج بودر

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للحشو
نص كيلو لحم مفروم 
1 بصلة كبيره مفرومه
٢فلفل  الوان مقطع صغير جدا 
١ فلفل حامي مفروم
2 طماطم وسط، بدون البذور مقطعة صغير 
1 ملعقة صغيره ملح 
1 ملعقة صغيره فلفل أسود 
رشه قرفه

للتقديم 
شرائح فلفل
بقدونس مفروم

طريقه التحضير
لتحضير الحشوة
في طاسه  على النار نضع قليل من الزيت ونشوح اللحم المفروم مع الفلفل الاسود والبصل ويقلب لمدة 3 دقائق.
نضيف الفلفل والطماطم  والملح ونقلب لمدة 7 دقائق اضافية ثم نضع الحشوة جانبًا كي تبرد.
 لتحضير الجلاش في وعاء عميق نخلط الزبده والبيض والحليب جيدا معا وسوف نستعمل هذا الخليط للدهن بين رقاقات الجلاش نحضر صينية بايركس للفرن وتدهن قليل من الزيت ثم نضع ورقتين من الجلاش ويدهن بالخليط ثم نضع عالطرف جزء من الحشو ونلفها رول ونرص في الصينيه ونكرر العملية وندهن سطحها بخليط البيض والزبده والحليب.
تقطع صوابع وتدخل الفرن  على درجة 175 مئوية وتخبز حتى يصبح لونها ذهبي، تقطع وتقدم.

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