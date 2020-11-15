Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سجل 27 هدفا بموسم.. سيراميكا كليوباترا يعلن عن ثامن صفقاته

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:35 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالله هشام
كشف نادي سيراميكا كليوباترا، الصاعد حديثا للدوري الممتاز، عن ثامن صفقاته لدعم الفريق في الموسم الجديد.

وكتب النادي في بيان رسمي: "واصلت إدارة سيراميكا كليوباترا سلسلة التعاقدات الجديدة، وتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعدد من اللاعبين المميزين وفق الخطة الاستثمارية والتسويقية للنادي في الفترة المقبلة".

وأضاف: "تعاقد النادي مع أحمد أمين أوفا مهاجم فريق الشرقية للدخان وصاحب الـ 27 هدفا مع فريقه الموسم الماضي، والذي نال إعجاب هيثم شعبان المدير الفني للفريق، حيث كان اللاعب محط اهتمام عدد من أندية الدوري الممتاز، قبل أن يوقع لنادي سيراميكا كليوباترا بشكل رسمي".

ومن المنتظر أن ينضم أوفا صاحب ال 23 عاما إلى معسكر الفريق الذي ينطلق اليوم في الإسماعيلية، والذي يستمر لمدة أسبوعين، على أن تتخلله عدد من المباريات.

وكان سيراميكا قد نجح في ضم  كل من محمد ابراهيم وأحمد محسن ومحمد مسعد ومحمد توني، من صفوف مصر المقاصة، وكذلك عبد الرحمن بودي وعبد الله محمود من وادي دجلة، بالإضافة إلى رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وتحقق حلم الدوري الممتاز .. أبرز تصريحات مسئولي سيراميكا كليوباترا بعد التأهل

محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة ينتقل لسيراميكا كليوباترا

حتحوت يعلن انضمام 5 لاعبين من المقاصة لـ سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا: لا صحة للأرقام المتداولة حول صفقات الموسم الجديد

مفاجأة.. نجم بيراميدز ضمن خطة صفقات سيراميكا

تامر النحاس: إعارة رجب بكار لسيراميك كليوباترا لموسم.. وهذا موعد توثيق عقد مهاجم الأهلي

ترشيحاتنا

شن حرب في كل الجبهات.. إقليم تيجراي يقلب إثيوبيا رأسا على عقب "تفاصيل"

نتابع تطورات الموقف في معبر الكركرات.. مصر تدعو إلى ضبط النفس واحترام قرارات مجلس الأمن

حالة الطقس اليوم في القاهرة والمحافظات.. فيديو

استعدادا لمواجهة البرازيل.. المنتخب الأوليمبي يواصل تدريباته

مصدر بـ ليفربول لـ صدى البلد: ندرس إرسال طائرة خاصة لمصر لعودة محمد صلاح

كانت مرشحة للكونجرس.. اعتقال وطرد مسلمة من طائرة أمريكية.. فيديو

Advertisements

هل يرحل مجلس الزمالك قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ شوبير يحسم الجدل

إهمال وغضب عارم.. ليفربول يكشف لـ «صدى البلد» رد فعل كلوب بعد إصابة محمد صلاح بـ كورونا

مصدر بـ ليفربول لـ صدى البلد: ندرس إرسال طائرة خاصة لمصر لعودة محمد صلاح

قناة الأهلي تعلن إخلاء سبيل مروان محسن بقرار من النيابة

يتمسك بالرحيل إلى بيراميدز.. أحمد الشيخ يواصل إثارة الأزمات بالأهلي

موسيمانى كلمة السر.. شوبير يعلن اقتراب الأهلي من ضم نجم بيراميدز في صفقة تبادلية

استمرار غياب محمد صلاح.. نتيجة مسحات كورونا لمنتخب مصر قبل السفر لـ توجو

بعد حصوله على إنذارين.. البدري يحسم بديل السولية في مواجهة منتخب توجو

مروان محسن ليس الأخير.. القبض على نجوم الأهلي والزمالك بسبب حوادث السيارات

أول ظهور لمهاجم الأهلي مروان محسن عقب حادث السيارة

جلسة بين الخطيب وموسيماني لحسم قائمة فريق الأهلي

أخبار الرياضة .. كواليس حديث الشناوي والبدري .. حقيقة غضب طارق حامد.. آخر تطورات حالة صلاح الصحية.. وباتشيكو يصل القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تورتة في حجرة الكيماوي.. عيد ميلاد لأول مريضة في مستشفى سرطان الأقصر | صور

في عيد ميلادها .. شاهد إطلالات أثارت الجدل لـ لاميتا فرنجية

حقيقة طرح سوزوكى ألتو suzuki alto وسوزوكي أسبريسو suzuki s presso أوتوماتيك في مصر .. صور