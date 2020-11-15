سجل 27 هدفا بموسم.. سيراميكا كليوباترا يعلن عن ثامن صفقاته

كشف نادي سيراميكا كليوباترا، الصاعد حديثا للدوري الممتاز، عن ثامن صفقاته لدعم الفريق في الموسم الجديد.





وكتب النادي في بيان رسمي: "واصلت إدارة سيراميكا كليوباترا سلسلة التعاقدات الجديدة، وتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعدد من اللاعبين المميزين وفق الخطة الاستثمارية والتسويقية للنادي في الفترة المقبلة".





وأضاف: "تعاقد النادي مع أحمد أمين أوفا مهاجم فريق الشرقية للدخان وصاحب الـ 27 هدفا مع فريقه الموسم الماضي، والذي نال إعجاب هيثم شعبان المدير الفني للفريق، حيث كان اللاعب محط اهتمام عدد من أندية الدوري الممتاز، قبل أن يوقع لنادي سيراميكا كليوباترا بشكل رسمي".



