Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة المرحلة الثانية في 13 محافظة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 04:01 م
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
Advertisements
جودت عيد - محمد زهير - ايهاب عيد - عمرو سيد
بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، مؤتمرها الصحفي، لإعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، من مسرح التلفزيون بمبنى "ماسبيرو".


وأكد المستشار لاشين إبراهيم، في بيان، الأحد، أن الهيئة تلقت كافة نتائج اللجان العامة على مستوى 13 محافظة جرت فيها الانتخابات بالمرحلة الثانية، كما استقبلت عددًا من تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز والتي تم البت فيها، مشيرًا إلى أنه تمت مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة، وتمت إضافة أصوات المصريين بالخارج.

 
وأوضح رئيس "الوطنية للانتخابات"، أن الهيئة هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الهيئة الوطنية تدعو لمؤتمر صحفي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات النواب

الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة المرحلة الأولى لاقتراع النواب غدا

في الثانية ظهرا.. الهيئة الوطنية تعلن نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات النواب

بث مباشر.. إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى من انتخابات النواب 2020

السلام الوطني في بداية مؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. فيديو

فى 14 محافظة .. الهيئة الوطنية تعلن نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات النواب

ترشيحاتنا

قناة الأهلي تعلن إخلاء سبيل مروان محسن بقرار من النيابة

تعليق ناري من نجم بـ 100 وش على انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل

بعد صلاح والسولية.. رسمياً.. محمد هاني يغيب عن مواجهة مصر وتوجو

بعد خسارة 100 كيلو .. ندى رحمي تتألق في أحدث ظهور لها

النقل العام تعلن عن اشتراك مجاني لهذه الفئة.. اعرف التفاصيل

وسط تضارب نتائج الفحوص.. ملياردير شهير يكشف معاناته من أعراض كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. ريهام أيمن تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

فى عيد ميلاده.. شاهد | لقطات رومانسية جريئة بين محمد فراج وخطيبته

على القلب والكلى وأعضاء أخرى.. دراسة تكشف مضاعفات فيروس كورونا