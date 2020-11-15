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محافظات

لنبذ العنف والتطرف.. الأوقاف تهدي مجموعة من الكتب القيمة لتعليم الوادي الجديد

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 05:31 م
مديرية الأوقاف بالوادي
مديرية الأوقاف بالوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين
تسلمت مديرية التربية والتعليم بمحافظةالوادي الجديد، اليوم الأحد، مجموعة من الكتب القيمة، إهداءًا من وزارة الأوقاف، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لمكافحة التطرف والعنف وتحسين عقول الناشئة والشباب ضد الأفكار المضللة وضمن خطة التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الأوقاف.

والتقى الدكتور جمال حسن محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، الشيخ رمضان يوسف، مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف بالمحافظة خلال تسليم الكتب.
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وأكد وكيل التعليم بالمحافظة، في بيان صحفي، أنه سيجري توزيع الكتب على مكتبات المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة (الابتدائي-الإعدادي-الثانوي العام-الثانوي الفني) حتى تتاح القراءة للجميع من معلمين وطلاب.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة، الشكر لمديرية الأوقاف بالمحافظة وجهدها المبذول في تقديم رسالة الإسلام السامية ونشر الفكر المستنير وكذا دورها البارز في خدمة الدعوة والمجتمع.

من جانب اخر بدأ قطاع تعليم الوادي الجديد، اليوم الأحد، تنفيذ فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد كوادر من الصف الثاني لتولي المهام القيادية.

حاضر في البرنامج اليوم الدكتور جمال حسن محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، تحدث خلال المحاضرة عن نمط القيادة الفعال من خلال عرض شامل لمحاور التخطيط والإدارة والتنظيم وكذا التمكين والتفويض حيث شهدت القاعة تفاعلًا متميزًا من قبل المتدربين.

وأشار جمال، إلى أن الهدف من البرنامج بناء وتجهيز صف ثاني من القيادات الإدارية، وكيفية وأساليب ومناهج إعدادهم من أجل مساندة القيادات العليا وإعداد صف ثاني ذو كفاءة وفعالية.

وقال وكيل التعليم بالوادي الجديد، إن مدة البرنامج ٥ أيام بواقع ٢٠ ساعة تدريبية، حيث يجرى تنفيذه بإدارة التدريب بالمديرية، بحضور وصفي حسن مدير إدارة التدريب بالمديرية.

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