بعد إصابة محمد صلاح بـ كورونا.. تعقيم وتطهير قرية نجريج لليوم الثاني.. شاهد

شهدت قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، مسقط رأس اللاعب الدولى محمد صلاح، اليوم الأحد ولليوم الثانى، مواصلة مجلس مدينة بسيون، أعمال التطهير والتعقيم في شوارع القرية، بعد إصابة لاعب ليفربول بفيروس كورونا، وحضوره حفل زفاف شقيقه برفقة بعض أهالي القرية بالقاهرة.





وأشرفت منى صالح، رئيس مدينة بسيون، على حملة تطهير في القرية، وتعقيم شوارع القرية ومنزل محمد صلاح، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية الذي أمر على الفور بدفع فرق من مديرية الصحة بالغربية لفحص المخالطين، وتعقيم وتطهير الشوارع.





كانت مديرية الصحة بالغربية، أرسلت أمس السبت، علاجا للمخالطين لأهالي قرية نجريج، مسقط رأس اللاعب محمد صلاح، بعد اجتماعه بهم في حفل زفاف شقيقه ناصر، وقامت فرق الترصد والطب الوقائى والتطهير بفحص المخالطين له في حفل زفاف شقيقه، يبلغ عددهم نحو 60 فردا للتأكد من وجود أعراض كورونا لديهم أم لا.





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