عمدة نجريج يعتذر لأسرة محمد صلاح وأهالي القرية لهذا السبب

أعلن المهندس ماهر شتيه عمدة قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية مسقط رأس اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، في بيان له اليوم السبت على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن اعتذاره عن التعامل مع الإعلام.





جاء نص البيان كالتالي: "أعتذر لأسرتى وأخواتى وعائلتي وأهل قريتى والنجم محمد صلاح وأسرته، أننى كنت سببا بطريقة ما في أذى نفسي بسبب ما نشر وتداوله رواد المواقع عنى بصورة سلبية خلال اليومين الماضيين.

وأوضح كونى مصدر بسيط للحديث عن النجم محمد صلاح وبصفتى عمدة قريته ومقرب منه ومن أسرته، كان لزاما عليا توصيل المعلومة التى اعرفها للإعلام نظرا لعزوف الحاج صلاح واسرته عن الحديث مع الإعلام.

وأشهد الله اننى لم اتجاوز أو اقول كلمة غير حقيقية عن النجم واسرته وكان دائما مصدرى من والده وخاله ومحمد صلاح نفسه في بعض الأحيان لو كان موجودا بالبلد.

ونظرا لما حدث من تجاوز في حقى وحق اسرتى وقريتى قررت أن يكون اليوم هو آخر عهدى للتعامل مع الإعلام، شكرا للجميع وشكرا لكل الإعلاميين المحترمين





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