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أخبار البلد

أسقف المحلة الكبرى يلقى عظة الأحد عبر الفضائيات المصرية

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 05:34 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
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سامح سلام
ألقى نيافة الأنبا كاراس الأسقف العام لايبارشية المحلة الكبري ، اليوم، كلمة عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات ( ON - dmc - الحياة - cbc ) ، وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية.

تناول الأنبا كاراس خلال عظته إنجيل القداس الذي أورد مثل "الزارع" وهو المثل الذي رواه السيد المسيح لسامعيه، موضوع بعنوان "جهز أرضك للزراعة".

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وأشار الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى  إلى أنه بمجيء السيد المسيح إلى العالم زرع حياته فينا، لذا فإن الإنسان صار ملكًا لله، مشددا على أن كل إنسان يجب أن يراجع نفسه، هل مازالت أرضه (نفسه) في حوزته أم أُخِذتْ منه.

ويتولى أشرف صادق نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل أحبار الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها في مارس الماضي. 

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد التقى أمس بمسرح المقر البابوي بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، مجمع الآباء كهنة الإسكندرية بقطاعات الخدمة الرعوية الأربعة.

شارك في اللقاء الآباء الأساقفة العموم المسؤلين عن قطاعات الخدمة في الإسكندرية، أصحاب النيافة: الأنبا بافلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (شرق) والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

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