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حوادث

من بين 2083 مرشحا بالمرحلة الثانية.. الهيئة الوطنية: فوز 41 عضوا في الجولة الاولى بانتخابات النواب

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:00 ص
المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم
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جودت عيد - محمد زهير
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، فوز 41 مرشحا من الجولة الاولى فى المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب دون خوض جولة الاعادة ليصبحو اعضاء بالبرلمان المصرى اذا انتهت الطعون الانتخابية فى المحاكم دون تغيير.

جاء ذلك خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذى تعقده بمبنى ماسبيرو لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وأكد المستشار لاشين ابراهيم أن الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان شهدت خوض 2083 مرشحا بالنظام الفردى وذلك بعد وفاة مرشحين، وقام الناخبون بالاقتراع فى اللجان 9468 لجنة فرعية أشرف عليها 1200 قاضي.

وأضاف "إبراهيم" فى كلمته ان الانتخابات تابعها 56 منظمة محلية و14 دولية و3 مجالس قومية و51 مؤسسة إعلامية محلية و153 مؤسسة دولية كمتابعيين للمرحلة الثانية.

وأوضح أن الهيئة انتهت من مراجعة جميع النتائج التى تسلمتها من 13 محافظة أجريت بها الانتخابات، وهى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وراجعت الهيئة الاوراق الانتخابية بشكل دقيق شملت محاضر الاقتراع والفرز وكشوف الناخبين وحصر ما تم تجميعه من أصوات باللجان العامة، وأضافة أصوات المصريين بالخارج على الداخل.
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