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رياضة

استعدادا لـ توجو .. المنتخب الوطني يكتفي بالتدريب الرئيسي غدا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:54 م
منتخب مصر
منتخب مصر
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يسري غازي
قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، الاكتفاء بالتدريب الرئيسي للمنتخب غدا استعدادا لمباراة توجو على ملعب كجيه في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكاس الأمم الافريقية 2022 التي تستضيفها الكاميرون.


خاض لاعبو المنتخب تدريبات بدنية خفيفة أمس عقب مباراة توجو التي أقيمت بالقاهرة وحقق المنتخب الفوز بهدف دون رد أحرزه محمود الونش.


أعلن الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الدكتور محمد أبوالعلا، سلبية المسحة التى خضعت لها بعثة المنتخب عقب نهاية مباراة توجو التي فاز فيها فريقنا الوطني بهدف نظيف خلال منافسات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية بالكاميرون.


وخضع جميع أفراد البعثة إلى مسحة جديدة داخل استاد القاهرة بخلاف البروتوكول الموجود ضمن إرشادات الكاف للاطمئنان على سلامة الجميع.
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