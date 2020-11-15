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منوعات

شاهد.. طرد ناشطة مسلمة من طائرة واحتجازها.. لهذا السبب

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:04 م
صدى البلد
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أحمد شريف

أبعدت ناشطة مسلمة من طائرة تابعة لشركة أمريكان إيرلاينز واحتجزت لمدة أربع ساعات بعد أن قيل إنها تشاجرت مع راكب  بالدرجة الأولى، بعد أن لاحظت أنه يتلقى معاملة أفضل منها.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، وقع الحادث يوم السبت عندما حاولت أماني الخطاطبة ، مرشحة الكونجرس ومؤسسة Muslimgirl.com ، السفر من مطار نيوارك ليبرتي في نيو جيرسي إلى شارلوت بولاية نورث كارولينا.


وبحسب بيان صادر عن شركة أمريكان إيرلاينز ، فإن الحادث الذي وقع بين الخطاطبة وراكب أبيض مجهول  أثناء فحص إدارة أمن المواصلات لها.


 وأشارت شركة أمريكان إيرلاينز إلى أن اعتقالها جاء بعد تسببها في مشاجرة  على متن الطائرة ، لكن شقيقها وفرع نيوجيرسي في مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية قالا إن الخطاطبة كانت محتجزة لرفضها خلع حجابها.


وا ضحت الصحيفة أن الشابة المسلمة أمنى لاحظت أن أحد الركاب يتلقى معملة مميزة عنها حيث عبر دون تفتيش بينما هي اضطرت إلى خلع حذائها لتفتشها بطريقة مكثفة، مما دفع هذا الأمر الشابة المسلمة إلى المشاجرة مع الراكب الذي تم معاملته بشكل مميز عنها، ليتم طردها من الطائرة واحتجازها لمدة 4 ساعات.



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