شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ماذا يخبئه برجك؟
الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:02 ص
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.
وقدّمت خبيرة الأبراج
عبير
فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم الأثنين الموافق 16 من نوفمبر.
تبدو أكثر استعدادا للتعاطف مع من حولك وترغب اليوم في إشاعة جو من الانسجام والتوافق وستتحسن مزاجيا وتنظم أفكارك وترى الصورة أوضح.
يعد اليوم مناسب للتخطيط ولمناقشة أمور مالية أو استثمارية.. لا ترفض التغيير، ولتأخذ وقتك للتطور تدريجيا.
إذا كنت متزوجا انتبه اليوم لمشاعر شريك حياتك ولا تسخر منها وينصحك الفلك أن تدرس جيدا خطواتك إذا كنت مقدما على شراكة.
وقد تبالغ في طلب الاهتمام بك وقد يضع ذلك إجهادا على من تحب أو على شريك حياتك. لا تتمرد على القيام بواجبك، ومع ذلك خصص وقتا لنفسك تتخفف فيه من المسئوليات. اليوم حاول أن تحافظ على اتزانك النفسي مع من حولك.