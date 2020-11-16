شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ماذا يخبئه برجك؟







يعد اليوم مناسب للتخطيط ولمناقشة أمور مالية أو استثمارية.. لا ترفض التغيير، ولتأخذ وقتك للتطور تدريجيا.





إذا كنت متزوجا انتبه اليوم لمشاعر شريك حياتك ولا تسخر منها وينصحك الفلك أن تدرس جيدا خطواتك إذا كنت مقدما على شراكة.

تبدو أكثر استعدادا للتعاطف مع من حولك وترغب اليوم في إشاعة جو من الانسجام والتوافق وستتحسن مزاجيا وتنظم أفكارك وترى الصورة أوضح.