تعرف على سبب زيادة سعر الطماطم وموعد انتهاء الأزمة.. فيديو

قال حاتم النجيب، نائب رئيس غرفة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية، إنه لا يوجد أزمة في سلعة الطماطم ولكن هذا هو موعد انتهاء موسم صيفي وبدأ موسم شتوي جديد.





وأضاف «النجيب» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة"إم بي سي مصر" الفضائية، أن في كل عام في هذا التوقيت يحدث ارتفاع في سعر الطماطم أو البطاطس بسبب تغيرات المناخ ونهاية العروات الصيفية لمحصول الطماطم.





وتابع نائب رئيس غرفة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية، أن فترة ارتفاع سعر الطماطم قد تكون ٢٠ يوما وقد تمتد إلى شهر بالكثير نظرا لنهاية العروات الصيفية وبدأ العروات الشتوية لمحصول الطماطم.





وأوضح حاتم النجيب، أنه لدينا فجوة في وقت انتهاء عروة وبداية عروة جديدة لمحصول الطماطم وهذا السبب الأساسي في زيادة سعرها.



