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توك شو

تعرف على سبب زيادة سعر الطماطم وموعد انتهاء الأزمة.. فيديو

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 01:04 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال حاتم النجيب، نائب رئيس غرفة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية، إنه لا يوجد أزمة في سلعة الطماطم ولكن هذا هو موعد انتهاء موسم صيفي وبدأ موسم شتوي جديد.

وأضاف «النجيب» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة"إم بي سي مصر" الفضائية، أن في كل عام في هذا التوقيت يحدث ارتفاع في سعر الطماطم أو البطاطس بسبب تغيرات المناخ ونهاية العروات الصيفية لمحصول الطماطم.

وتابع نائب رئيس غرفة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية، أن فترة ارتفاع سعر الطماطم قد تكون ٢٠ يوما وقد تمتد إلى شهر بالكثير نظرا لنهاية العروات الصيفية وبدأ العروات الشتوية لمحصول الطماطم.

وأوضح حاتم النجيب، أنه لدينا فجوة في وقت انتهاء عروة وبداية عروة جديدة لمحصول الطماطم وهذا السبب الأساسي في زيادة سعرها.

وأشار إلى أنه منذ شهر كانت أسعار الطماطم منخفضة وطبيعية ولكن سوف تعود الاسعار مرة أخري كما كانت في السابق.
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