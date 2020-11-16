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أخبار العالم

ترامب: سنرفع قضايا ضد التلاعب بالانتخابات قريبا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 01:23 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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شريف سيد
أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عن رفع قضايا أمام المحاكم الامريكية، قريبا لإظهار عدم دستورية الانتخابات الرئاسية. 

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "العديد من القضايا التي شهدتها المحاكم الأمريكية، لم نرفعها، بل رفعها أشخاصا كانوا شهودا على الانتهاكات المروعة". 

وأضاف: "سنرفع قريبا قضايانا الكبرى، التي ستظهر عدم دستورية الانتخابات 2020، وكذلك الغضب من الأشياء التي تم القيام بها لتغيير النتيجة". 

ومن ناحية أخرى، هاجم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، معتبرا أنه "من أغبى المسؤولين".

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "كان جون بولتون واحدا من أغبى الأشخاص ف الحكومة الذين تشرفت بالعمل معهم".

وتابع ترامب "رجل متجهم وممل وهادئ.. لم يضف شيئا للأمن القومي سوى .. يا إلهي فلنذهب للحرب".

وأوضح أن بولتون كان مسؤول عن تسريب كتثير من المعلومات السرية بشكل غير قانوني، واختتم ترامب قائلا "إنه غبي حقا".
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