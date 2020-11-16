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أخبار العالم

خريج جامعة القاهرة.. من هو وليد المعلم وزير الخارجية السوري الراحل

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 04:33 ص
وليد المعلم
وليد المعلم
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شريف سيد
أعلن التلفزيون السوري ووكالة الأنباء الرسمية، اليوم الإثنين، وفاة وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، عن عمر يناهز الـ 79 عاما. 

*ولد وليد المعلم عام 1941، التحق بجامعة القاهرة وتخرج عام 1963، حيث حصل على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية. 

*التحق المعلم عام 1964 بالخارجية السورية، وعمل في البعثات الدبلوماسية في السعودية وتنزانيا وإسبانيا وانجلترا. 

*عين في عام 1975، سفيرا لسوريا لدى رومانيا حتى عام 1980. 

*عام 1990 عُين سفيرا لدى الولايات المتحدة حتى عام 1999، وهي نفس الفترة التي شهدت مفاوضات السلام العربية السورية مع إسرائيل. 

*في يناير من عام 2005، تم تعيينه نائبا لوزير الخارجية، وتولى ملف العلاقات السورية اللبنانية. 

*في عام 2006، تم تعيينه في منصب وزير الخارجية والمغتربين، ليقوم بأعمال عدة في هذا التوقيت. 

*توفى اليوم الإثنين الموافق 16 نوفمبر من العام 2020، عن عمر يناهز الـ 79 عاما. 



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