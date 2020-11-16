خريج جامعة القاهرة.. من هو وليد المعلم وزير الخارجية السوري الراحل

أعلن التلفزيون السوري ووكالة الأنباء الرسمية، اليوم الإثنين، وفاة وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، عن عمر يناهز الـ 79 عاما.





*ولد وليد المعلم عام 1941، التحق بجامعة القاهرة وتخرج عام 1963، حيث حصل على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية.





*التحق المعلم عام 1964 بالخارجية السورية، وعمل في البعثات الدبلوماسية في السعودية وتنزانيا وإسبانيا وانجلترا.





*عين في عام 1975، سفيرا لسوريا لدى رومانيا حتى عام 1980.





*عام 1990 عُين سفيرا لدى الولايات المتحدة حتى عام 1999، وهي نفس الفترة التي شهدت مفاوضات السلام العربية السورية مع إسرائيل.





*في يناير من عام 2005، تم تعيينه نائبا لوزير الخارجية، وتولى ملف العلاقات السورية اللبنانية.





*في عام 2006، تم تعيينه في منصب وزير الخارجية والمغتربين، ليقوم بأعمال عدة في هذا التوقيت.





*توفى اليوم الإثنين الموافق 16 نوفمبر من العام 2020، عن عمر يناهز الـ 79 عاما.











