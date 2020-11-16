اقتصادي: انخفاض مستوى البطالة وخلق فرص عمل نتيجة لتقليل سعر الفائدة

قال الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادي والمستشار السابق لصندوق النقد الدولى، إن البنك المركزى فى الربع الثالث من هذا العام أعلن عن انخفاض معدل البطالة إلى 7.3%.





وأضاف "الفقي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن البنك المركزى كان قلقا من انخفاض معدلات النمو نتيجة فيروس كورونا، ولذلك بدأ بالتفكير فى تخفيض سعر الفائدة لتحفيز الاستثمارات.





وتابع أن تخفيض 4% من الفائدة يوفر الكثير إلى المستثمر، لافتا إلى أنه دلالة على أن البنك المركزى سوف يستمر مستقبلا فى خفض سعر الفائدة وخلق مزيد من فرص العمل.





وتابع أن قرار خفض سعر الفائدة بنصف فى المائة جاء لعدة أسباب، أولها انخفاض معدلات التضخم، ونجاح البنك المركزى فى احتواء معدلات التضخم.





وأكد أن البنك المركزى إستطاع خلال فترة الماضية السيطرة على إرتفاع معدل التضخم، لافتا إلى أن هناك 170 دولة حول العالم معدل النمو بها سالب بسبب كورونا.





وأشار الى أن هناك 18 دولة معدل النمو الاقتصادى بها موجب، ومن ضمنها مصر، ولكن أقل مما كانت مصر تريد استهدافه.