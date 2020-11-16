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البسوا جاكيت.. الأرصاد للمواطنين: احذروا من الشبورة المائية بالطرق.. فيديو

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:24 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الحة الطقس مستقرة علىا لقاهرة والوجه البحرى باستثناء بعض المناطق على الوجه البحرى، محذرًا من الشبورة المائية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية خاصة فى فترة الصباح.


وتابع محمود شاهين خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن الشبورة تتلاشي تدريجيًا بعد سطوع الشمس، منوهًا ان هناك تكاثر للسحب يعمل على تراجع ملحوظ فى درجات الحرارة والتى ستسجل 23 درجة فى القاهرة.

وأوضح أن درجات الحرارة فى فترات الليل تتراجع أكثر وهناك نسمات للبرودة ناصحاص المواطنين اصطحاب جاكيت فى المساء للوقاية من البرد، مؤكدًا أن القاهرة بعيدًا تمامًا عن فرص سقوط الامطار، بينما الوجه البحرى سيشهد تساقط للأمطار.

واوضف أن حالة الاستقرار مستمرة على القاهرة لمدة 48 ساعة ومن المتوقع أن يكون هناك تقلبات جوية نهاية الاسبوع الجارى، مشيرًا إلى أن فصل الشتاء سيبدأ يوم 21 ديسمبر القادم.

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