في محاضرة افتراضية.. مكتبة الإسكندرية تناقش ملفات الشرق الأوسط بعد الانتخابات الأمريكية

نظم مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية حلقة نقاشية افتراضية بعنوان «ملفات الشرق الأوسط بعد الانتخابات الأمريكية.

وتناولت الحلقة النقاشية العديد من الملفات على الساحة الأمريكية بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في ٢٠٢٠ في ظل تعقيدات داخلية عدة بسبب تداعيات فيروس "كورونا، وخسارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، والمواجهات التي دارت بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مختلف الملفات الداخلية والخارجية.

وذكرت المكتبة في بيان لها أن الحلقة النقاشية تناولت التغير الدائر في شكل وخصائص السياسة الخارجية الأمريكية جراء نتيجة الانتخابات الأمريكية من خلال محورين أساسيين: المحور الأول: السياسة الخارجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وتناولها قضايا المنطقة، ولمحور الثاني: السيناريوهات المحتملة لتغيير العلاقات بين الدول العربية والولايات المتحدة بناء على نتيجة الانتخابات الأمريكية.

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وينتظر الداخل الأمريكي والعالم بأكمله النتائج المترتبة على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد فوز "جو بايدن " من تغييرات جذرية في العديد من ملفات الولايات المتحدة وسياساتها تجاه الشرق الأوسط.

شارك في الحلقة لحلقة النقاشية الأستاذ/عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي‎ والرئيس الأسبق لغرفة التجارة الأمريكية بمصر. الأستاذ عمرو بدر، عضو مجلس الأعمال المصري الأمريكي وخبير العلاقات العربية الأمريكية. الأستاذ عمرو عبد العاطي، الباحث المتخصص في الشئون الأمريكية ومساعد رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية -مؤسسة الأهرام

وكانت الفعالية افتراضية عبر شبكة الإنترنت من خلال صفحة المركز الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.