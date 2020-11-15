خلال اجتماعه برؤساء الأحياء.. محافظ الإسكندرية يشدد بتكثيف حملات متابعة إجراءات كورونا

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اجتماعا عاجلا ، مساء اليوم ، برؤساء الأحياء ، لمناقشة أهم المشكلات التي تؤرق الشارع السكندري وعلى رأسها مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا " كوفيد ١٩ " ، وكذا مشكلات القمامة والأمطار وتقنين الأراضي ، وذلك بحضور اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة.





وشدد الشريف على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف اتباع الاجراءات الاحترازية وعملية تطهير وتعقيم مباني وإدارات الأحياء ، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا " كوفيد ١٩ " ، وعدم السماح بالتواجد داخل أيا من المنشآت الحكومية بدون ارتداء الكمامات ، فضلا عن تكثيف حملات متابعة الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية على المقاهي والكافيتريات والمحال التجارية وغلق المخالف منها ، وكذا تكثيف الحملات على وسائل المواصلات بالتنسيق مع إدارة المرور.





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وناقش محافظ الإسكندرية خلال الاجتماع ملف منظومة تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية للأراضي ، مؤكدا على ضرورة التشديد على المسئولين عن هذا الملف بالأحياء بتحقيق الانجاز اللازم به ، كما شدد على المتابعة الدورية لأعمال رفع القمامة من الشوارع وضرورة تكثيف حملات النظافة بنطاق الأحياء وتحسين الخدمات للوصول للمستوى اللائق بالإسكندرية .



