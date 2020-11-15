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محافظات

خلال اجتماعه برؤساء الأحياء.. محافظ الإسكندرية يشدد بتكثيف حملات متابعة إجراءات كورونا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:05 م
اجتماع محافظ الاسكندرية
اجتماع محافظ الاسكندرية
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أحمد بسيوني
عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اجتماعا عاجلا ، مساء اليوم ، برؤساء الأحياء ، لمناقشة أهم المشكلات التي تؤرق الشارع السكندري وعلى رأسها مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا " كوفيد ١٩ " ، وكذا مشكلات القمامة والأمطار وتقنين الأراضي ، وذلك بحضور اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة.

وشدد الشريف على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف اتباع الاجراءات الاحترازية وعملية تطهير وتعقيم مباني وإدارات الأحياء ، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا " كوفيد ١٩ " ، وعدم السماح بالتواجد داخل أيا من المنشآت الحكومية بدون ارتداء الكمامات ، فضلا عن تكثيف حملات متابعة الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية على المقاهي والكافيتريات والمحال التجارية وغلق المخالف منها ، وكذا تكثيف الحملات على وسائل المواصلات بالتنسيق مع إدارة المرور.

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وناقش محافظ الإسكندرية  خلال الاجتماع ملف منظومة تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية للأراضي ، مؤكدا على ضرورة التشديد على المسئولين عن هذا الملف بالأحياء بتحقيق الانجاز اللازم به ، كما شدد على المتابعة الدورية لأعمال رفع القمامة من الشوارع وضرورة تكثيف حملات النظافة بنطاق الأحياء وتحسين الخدمات للوصول للمستوى اللائق بالإسكندرية .

كما ناقش الاجتماع مواجهة النوات والأمطار التي تتعرض لها المحافظة خلال موسم الشتاء ، وضرورة مراجعة كافة المطابق وشبكات تصريف مياه الأمطار وتطهير الشنايش بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي ، لعدم حدوث أي مشكلات ومواجهة تراكمات وتجمعات المياه بالمناطق المتفرقة بالمحافظة  ، مؤكدا في ختام الاجتماع على ضرورة تنظيم العمل ومعاقبة المقصرين التي قد تصل للإيقاف عن العمل ، وقال " أهم شئ هو رضاء المواطن وحسن الإدارة والكفاءة في العمل هي الأساس " .
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