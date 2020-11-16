الصحة العالمية: ارتفاع المنحنى الوبائي لكورونا في مصر خلال الفترة المقبلة..فيديو

قالت الدكتورة مها طلعت، المستشار الاقليمى لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إنه بمتابعة الأرقام والحالة الوبائية لفيروس كورونا فى مصر تلاحظ ازدياد الإصابات، لافتة إلى أن هناك احتمالا كبيرا بمرور الوقت ومع بدء فصل الشتاء أن يحدث زيادة كبيرة فى أعداد المصابين بفيروس كورونا بعد بداية فصل الشتاء.





وأضافت الدكتورة مها طلعت،خلال لقاء خاص ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على قناة "ام بى سي مصر 2"، أن بعض الدول الأوروبية تسجل زيادة رهيبة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا،مشيرة إلى أن هناك توقعات بارتفاع المنحنى الوبائى فى مصر خلال الفترة القادمة حتى انتهاء فصل الشتاء.





وأوضحت أن الاجراءات المتبعة من وزارة الصحة والمواطنين هى التى ستعمل على تراجع اعداد الاصابة بفيروس كورونا، من خلال ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعى وغسل اليدين باستمرار.





واضافت أن بعض الدول اتخذت قرارًا بعودة الإغلاق مرة اخرى نظرًا لتفشى فيروس كورونا بشكل كبير.



