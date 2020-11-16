إنذار مخيف .. إتساع عمق بحيرة بركانية لتصل لـ30 مترا تحت الأرض





وحسب ما ورد في صحيفة " إكسبريس" أن الوكالة أعلنت بالفعل وجود إنفجار بركاني في تلك المنطقة القريبة من هاواي و الذي تسبب إنتشار الحمم البركانية في المكان و لكن التقرير أكد أنها جفت فيما بعد في عام 2018.





و في عام 2019 ، تجمعت بعض الحمم في نفس المكان إلا أنها كانت جموعات قليلة و لن تسبب خطورة نظرا إلى أنها لم تكن متفاعلة كيميائيا بالشكل الذي يثير الذعر و مر العام بسلام.





أما في أكتوبر من هذا العام ، إلتقطت عدسات الكاميرات صورة من بعيد لنفس المكان بعد سنة ، فعثر العلماء على بحيرة كبيرة من الحمم البركانية تغطي المكان و بلغ عمقها 30 مترا تحت الأرض على وشك الأإنفجار ، و تلك البحيرة قد تتسبب في خسائر بشرية كبيرة للغاية في الأيام المقبلة إذا انفجرت .

رصدت وكالة ناسا مشهد وصفته بالـ"مخيف" ، بعد أن إتسعت بحيرة لتمتلئ بالحمم البركانية، لمسافة وصلت إلى 30 مترا تحت الأرض أي تقريبا يساوي إرتفاع عمارة 11 دورا .