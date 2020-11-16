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فن

محمد حفظي: استمرار إقامة مهرجان القاهرة يدعم صناعة السينما

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 01:29 م
صدى البلد
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محمد نبيل_شروق ابراهيم
أكد المنتج محمد حفظي رئيس القاهرة السينمائي الدولي ان استمرار إقامة المهرجان فى ظل الظروف الاستثنائية الحالية بسبب جائحة فيروس كورونا يشكل دعما مهما لصناع السينما حول العالم.

من ناحية اخرى كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن بوستر دورته الثانية والأربعين التي تقام في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، بحضور رئيس المهرجان محمد حفظي.

البوستر من تصميم زياد السماحي من شركة FP7، وتصوير خالد فضة، وأشرف على تنفيذه المخرج هشام فتحي، وعمر قاسم المدير التنفيذ لمهرجان القاهرة.
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