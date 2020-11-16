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أصل الحكاية

طيار وطبيبة وطفل إثيوبي متبنى .. أبناء وأحفاد مجدي يعقوب وعلاقتهم بالطب

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 06:00 م
مجدي يعقوب
مجدي يعقوب
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رشا عوني

84 سنة أتمها اليوم الدكتور الجراح العالمي مجدي يعقوب، الذي عُرف في جميع أنحاء العالم بإنجازاته في جراحات القلب الدقيقة التي أجراها خلال مسيرته المهنية لما يقرب من 40 عاما ليصبح أحد أهم الجراحين في بريطانيا .

 

الحياة الشخصية لمجدي يعقوب لا يعرف عنها الكثير، حول أسرته وحببته وزوجته التي توفيت في عام 2012، فهو دائمًا يفضل الحديث عن عمله ومسيرته الطبية ، ولا يذكر حياته الخاصة سوى بكلمات مقتضبة. 

المرة التي تحدث فيها مجدي يعقوب عن حياته الشخصية، كانت بعد وفاة زوجته ماريان، وظهر بعدها في لقاء إعلامي وقال إنه حزن كثيرا لوفاتها لكنه أصر هو وأبنائه على استكمال المسيرة من بعدها وتنفيذ وصيتها . 

أبناء مجدي يعقوب غير معروفين للجمهور بنفس شهرة والدهم، فهو أنجب من زوجته ماريان 3 أبناء هم أندرو وليزا وصوفى.

أندرو هو أول ابن أنجبه السير مجدي يعقوب، وكان يحلم منذ صغره بأن يصبح طيارًا، وبالفعل نجح في تحقيق حلمه، ولم يقف مجدي يعقوب في طريق أحلام أبنائه وترك كل منهم يختار حياته ووظيفته. 

ليزا

الابنة الثانية لمجدي يعقوب، وهي المقربة له وتعمل معه بشكل خاص، ودائما ما يتم وصفها بـ كاتمة أسرار أبيها وسكرتيرته الخاصة، تنظم مواعيده وتحركاته وتشاركه في العديد من المؤتمرات والفعاليات التي يحضرها.

ليزا مجدي يعقوب وهبت حياتها للخدمة الإجتماعية وتعمل منسقا بمؤسسة سلاسل الأمل اللندنية لعلاج الأطفال الفقراء بالمجان التي أسسها وأنشأها الدكتور مجدى يعقوب، ورغم أنها تعيش في لندن إلا أنها قالت مسبقًا أن قلبها في مصر.

 

صوفي

الأبنة الصغرى لمجدي يعقوب، وهي الوحيدة التي درست الطب من بين أبنائه، وتخصصت في طب المناطق الحارة تعمل في قارات أفريقيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية‏.

صوفي مجدي يعقوب طبيبة أمراض مستوطنة فازت بمنحة من الاتحاد الأوروبى، وهو ما أتاح لها الذهاب إلى فيتنام والعمل على فيروس الدينجى، والآن هى تعمل على 500 مليون شخص حول العالم، وتنافس والدها على الجانب الإنسانى. 

الطفل المتبنى

تبنى الدكتور مجدي يعقوب طفل أثيوبي بعدما أجرى له عملية جراحية بالقلب، لكنه لم يجد أسرته كي يسلمه لهم، فقرر تبنيه ويعيش معه برفقة أسرته وينفق على تعليمه بالكامل، وتعتني به ابنته ليزا .

 

أحفاد مجدي يعقوب

أمايا وليتى ونيكولاس .. ثلاثة أحفاد لمجدي يعقوب وهم يعيشون في سنغافورة محل إقامتهم، ويعملوا أطباء في جامعات سنغافورة ، لكن الأكثر قربا لشخصية مجدي يعقوب وحتى في الشبه هي حفيدته الكبرى أمايا .

طيار وطبيبة وطفل إثيوبي متبنى .. أبناء وأحفاد مجدي يعقوب وعلاقتهم بالطب
طيار وطبيبة وطفل إثيوبي متبنى .. أبناء وأحفاد مجدي يعقوب وعلاقتهم بالطب
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