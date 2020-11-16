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ديني

مركز الأزهر العالمي للفتوى يطلق برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بأسوان

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 05:56 م
مركز الأزهر العالمي
مركز الأزهر العالمي للفتوى
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محمد صبري عبد الرحيم
أطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اليوم الاثنين، فاعليات برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمسرح جامعة أسوان، وذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، والدكتور خالد عبد الغفار - وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وشهد فعاليات الافتتاح الدكتور أحمد غلاب - رئيس جامعة أسوان، وفضيلة الشيخ علي خليل - الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور أسامة الحديدي - مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتور أيمن عثمان - نائب رئيس الجامعة للدراسات والبحوث، والدكتور مجدي محمد علي - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والشيخ أحمد عبد الحميد - رئيس المنطقة الأزهرية بأسوان، وأعضاء وفد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وأشار الدكتور أحمد غلاب محمد - رئيس جامعة أسوان خلال كلمته إلى أهمية دور الأزهر العظيم في نشر سماحة الدين الإسلامي، وتبنيه لمختلف القضايا التي تهم المسلمين حول العالم، ومحاربة التشدد والإرهاب، وإرساء مبدأ الحوار مع المُوافق والمُخالف، بالاضافة إلى أن الأزهر الشريف يبذل جهودًا مضنية من أجل ترسيخ ثقافة المحبة والرحمة والسلام والحوار بين الناس.

ومن جهته، أكد الشيخ علي خليل - الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر خلال كلمته، أن الأزهر الشريف يقوم بدوره التعليمي والتثقيفي تجاه المجتمع، والعمل علي معالجة القضايا المجتمعية من خلال مركزه العالمي للفتوى الإلكترونية، ووحدة لم الشمل؛ لإعادة الرحمة والمودة لفئات المجتمع، والذي يعود بالنفع علي الجميع، ويستهدف البرنامج مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، ومرحلة التعليم الجامعي، ومرحلة المقبلين علي الزواج، والمتزوجين؛ للحفاظ على سلامة الأسرة، وكيفية اختيار الشريك.

وبدوره قال الدكتور أسامة الحديدي - مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن تنفيذ هذه الفعاليات يأتي ضمن المبادرات العديدة التي يطلقها الأزهر الشريف بشكل دائم، ويسعى من خلالها إلى تنشئة وبناء الأسرة المصرية، والعمل على تعزيز أواصر الترابط بين أفرادها، والتأكيد على دورها في بناء مجتمع آمن تسوده روح المحبة والتسامح.

وأضاف الدكتور مجدي محمد علي - نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة: أن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية التابع لفتوى الأزهر بدأ أعماله اليوم في محافظة أسوان، ومن المقرر أن يستمر إلي يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر الجاري؛ وذلك للتواصل الفعال بين علماء الأزهر وطلاب جامعة أسوان وأبناء المحافظة الكرام، والرد علي تساؤلاتهم واستفسارتهم في مختلف القضايا الدينية والمجتمعية.

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