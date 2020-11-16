مساعدات ووظائف بالقطاع الخاص.. تفاصيل لقاء محافظ الشرقية بالمواطنين

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عددًا من المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للاستماع إلى مشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة، بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، وعددٍ من وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات بالديوان العام، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.





بدأ المحافظ اللقاء، بالتأكيد على ضرورة خلق حالة من التواصل الإيجابي والفعال بين الجهاز التنفيذي والمواطنين؛ وذلك لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لمشاكلهم، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه أصدر توجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتخصيص يوم في الأسبوع للقاء المواطنين والاستماع لمشاكلهم وحلها فورًا في ضوء الإمكانيات المتاحة.





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وخلال اللقاء قدم المحافظ مساعدات مالية عاجلة لـ 10 أسر من الأسر الأكثر احتياجًا التي جاءت للقائه اليوم تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها يساعدها على تحمل أعباء المعيشة، كما قام بتقديم مساعدات مالية مقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي لهم، وذلك بعد أن تم إجراء الأبحاث الإجتماعية عليهم وتبين مدى استحقاقهم لتلك المساعدات.





ووجه محافظ الشرقية، مسئولي مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر إحتياجًا ليمثل مصدر دخل ثابت لهم يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.





وحرصًا منه على توفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للحالات المرضية.. وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة على الحالات التي تعاني من أمراض مزمنة أو يعاني أبناؤها الصغار من ضمور في الأطراف والمخ وتقديم العلاج والمتابعة الدورية لحالاتهم لحين تماثلهم للشفاء ، وذلك بعد أن تقدم عدد من المواطنين يتضررون من عدم قدرتهم على تحمل نفقات علاج أبنائهم الصغار ،، مؤكدًا على وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لمن يرغب منهم في الحصول على وظيفة وبناء حياة جديدة.





وخلال اللقاء تقدم عدد من المواطنين بشكوى من عدم قدرتهم على تحمل مصروفات الدراسة لأبنائهم في مراحل التعليم العام والجامعي ، ليوجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير المنطقة الأزهرية باتخاذ اللازم ، كما قرر المحافظ مخاطبة رئيس جامعة الزقازيق لاعفائهم من المصروفات الدراسية ، نظرًا لظروفهم الإجتماعية والعائلية الصعبة.





وفي سياق متصل وجه محافظ الشرقية مدير إدارة الشئون القانونية بدراسة عدد من الموضوعات التي طرحها المواطنون بخصوص تأجير السويقات وأسواق المواشي ، وكذلك التبرع بقطع أراضي لإقامة مشروعات تعليمية عليها وإعداد تقرير للعرض على المحافظ لاتخاذ ما يلزم.



