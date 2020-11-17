اليوم .. قطع المياه عن مدينة شبين القناطر 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية عن قطع المياه عن مركز ومدينة شبين القناطر اليوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر من الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء وحتى الساعة الرابعة من فجر يوم الأربعاء، وذلك لأعمال صيانة بمحطة مياه عرب جهينة المرشحة.









أوضحت الشركة أنه سيتم الانتهاء من أعمال غسيل الشبكات بأسرع وقت ممكن وإعادة ضخ المياه للمدينة مرة أخرى، كما ستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرية خلال فترة الانقطاع.





وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن أرقام هواتف مديرى الأفرع الخاصة بالشركة على مستوى مدن المحافظة الخاصة بمياة الشرب والصرف الصحي للابلاغ عن أي أعطال أو طوارئ قد تحدث علي مدار 24 ساعة.





من جانبه قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية إنه فى إطار استعدادات الشركة لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار قامت الشركة بتنفيذ أعمال غرف صرف الأمطار في نطاق محافظة القليوبية بقيمة تقديرية بحوالي 27 مليون جنيه.





وأوضح مجاهد أنه من المخطط تنفيذ عدد 1800 غرفة صرف أمطار بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية والمحاور والميادين الرئيسية فمن المقرر تنفيذ غرف صرف أمطار بطريق مصر اسكندرية الزراعي ونفق أسفل الطريق الدائري ومطالع ومنازل الكباري بمدن المحافظة، والتي كانت تحدث تأثيرا كبيرا على حركة المواطنين أثناء فترت سقوط الأمطار.





وأكد رئيس شركة مياه القليوبية أنه تم الانتهاء من إجراءات الطرح والترسية وجارى تنفيذ الأعمال ومن المقرر الانتهاء في مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ البدء في التنفيذ.