الهيئة العامة للرعاية الصحية تثمن جهود المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد

ثمنت الهيئة العامة للرعاية الصحية ، دور الخدمة الاجتماعية في المجال الطبي بشكل عام، وبالمنشآت الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بشكل خاص.





وسلمت إدارة رضاء المنتفعين درع الهيئة للمعهد العالي للخدمة الاجتم اعية ببورسعيد، وذلك شكرًا وتقديرًا لمجهودهم العظيم في تحسين جودة الخدمة الصحية المُقدمة من المنشآت الصحية التابعة للهيئة.









وأشارت الهيئة، إلى أنه في إطار متابعة سير الخطة التدريبية على أرض الواقع، قام فريق من أعضاء هيئة التدريس بالمتابعة الميدانية، وتوفير الدعم اللازم للطلاب أثناء التدريب ضم مايسة جمال فرغلي وكيل التدريب العملي، عزة بدوي مشرف عام تدريب الفرقة الرابعة، منال عيد المشرف على رعاية الشباب بالمعهد ومدير مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، مروة صقر مشرف قطاع التدريب ببورسعيد ، فضلًا عن فريق رضاء المنتفعين من العاملين بالهيئة.





من جانبه قال الدكتور مهدي القصاص عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد ، أن فن التعامل مع المنتفعين يشمل حسن استقبالهم داخل المنشأة الصحية بالابتسامة والكلمة الطيبة، إلى جانب تقديم الخدمة له على الوجه الأكمل، لافتًا إلى دور الاخصائي الاجتماعي المُدرب على فن خدمة المرضى وذويهم ليساعدهم في الاستفادة من الخدمات الطبية المختلفة بالمنشأة والاهتمام بالمنتفعين سواء بالخدمة الطبية أو غير الطبية التي قد تؤثر عليه أو على مستوى الخدمة المقدمة له.

وأضاف أنه قبل إطلاق المنظومة بالمحافظة قام المعهد بمسح ميداني لحي الزهور ببورسعيد، كما تم التنسيق لعمل مشروع بحثي عن البعد الاجتماعي للمنظومة وأثرها في المجتمع وتم تقديمه والموافقة عليه.





من جانبها لفتت الدكتورة مايسة فرغلي وكيل التدريب العملي أن مجال الخدمة الاجتماعية يعتمد بشكل رئيسي على خبرات ومهارات وأساليب الاخصائي الاجتماعي الطبي في مساعدة المريض وأسرته، ومساعدة الطبيب وهيئة التمريض وإدارة المستشفى، ومساعدة المجتمع في الوقاية والعلاج من الأمراض المختلفة، بالإضافة الى الأبحاث الاجتماعية وعمل استطلاعات الرأي المختلفة.





وأضافت عزة بدوي مشرف عام التدريب للفرقة الرابعة ، أن التدريب الميداني للطلاب يهدف إلى الدمج بين المقررات النظرية وخطة التدريب العملي الميداني ، وتطبيقها داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة.





من جهته، أشار الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان إلى أن تخصص الخدمة الاجتماعية يخدم بشكل كبير مفهوم ومهمة رضاء المنتفعين بمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية، لافتًا إلى أهمية العلوم الاجتماعية في مواجهة مشكلات المجتمع بشكل عام مؤكدًا على احتياج المجتمع للكوادر والكفاءات المتخصصة لتحقيق الأهداف القومية وتقريب وجهات النظر بين الهيئة والمنتفعين من خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل.





وثمّن السبكي جهود المعهد العالي للخدمة الإجتماعية وأساتذتها مشيرًا إلى أن الهيئة بحاجة إلى ضخ دماء جديدة بين صفوفها من الشباب المدرب الواعي، وذلك من خلال استثمار الشباب المتميز في التدريبات الميدانية داخل منشآت الهيئة لتكوين صف ثاني من الكوادر الشبابية المؤهلة والمدربة على فن رضاء المنتفعين.



